Logo van Versace voor het eerst in zijn bestaan aangepast

Toen Gianni Versace in 1978 zijn modehuis oprichtte, introduceerde hij meteen het bekende logo met de Medusa, de Griekse mythologische figuur met haar bijzondere schoonheid. In de voorbije 40 jaar werd aan dat logo niet geraakt, tot nu. Het Amerikaanse streetwearlabel Kith kreeg daar als eerste de toestemming voor.

In 2018 werd aangekondigd dat Kith en Versace zouden gaan samenwerken en in september presenteerden de twee modehuizen hun eerste gezamenlijke collectie op de catwalk in New York. Maar nu pas weten we echt wat we van die samenwerking mogen verwachten. Er werd zopas een campagne met lookbook gelanceerd waarvan Bella Hadid het uithangbord is en waaruit blijkt dat er zowat honderd verschillende items beschikbaar zullen zijn voor mannen en vrouwen.

Het gaat om jassen, trainingsbroeken, ondergoed, sjaaltjes, juwelen en sneakers. Stuk voor stuk zijn het streetwearoutfits waar de bekende patronen en gouden details van Versace op terug te vinden zijn. Maar ook het bekende Medusa-logo werd aangepakt. Ronnie Fieg, de man achter Kith, kreeg de kans om het naar zijn hand te zetten en verving de ogen van de vrouw door het logo van zijn label.

Op vloer van ruïne

Een unicum, want aan dat logo werd nu voor het eerst in meer dan 40 jaar iets veranderd. Het verhaal luidt dat Gianni de Medusa voor het eerst zag op de vloer van een ruïne in Reggio Calabria waar hij vaak ging spelen met zijn broer en zus. De figuur fascineerde hem en hij koos uiteindelijk voor dat logo omdat Medusa mensen op haar verliefd laat worden, of ze dat nu willen of niet. Hij hoopte dat de klanten op eenzelfde manier voor zijn creaties zouden vallen.

De collectie is vanaf 15 februari beschikbaar via de webshop van Kith en bij enkele geselecteerde winkels van Versace.