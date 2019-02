Snel last van pijnlijke voeten? Deze drie paar zijn stijlvol én comfortabel

Gevoelige hielen, pijn in je kuiten of rode tenen…Soms wil het glazen muiltje écht niet passen. Hoge stiletto’s of fijne puntschoenen niets voor jou? Deze drie paar zijn comfortabel én stijlvol!

Stevige blokhakken

Op zoek naar de stijlfactor van hoge hakken, maar het comfort van platte schoenen? Stevige blokhakken to the rescue! Doordat je hiel een stuk stabieler staat, krijg je minder snel last van pijnlijke plekjes. Vooral blokhakken met een ronde neus zitten bijna even comfortabel als een sneaker.

Platte enkellaarsjes

Ook platte enkellaarsjes kan je elegant dragen. Je kiest best voor een hoger model dat niet te strak zit rond je been of een kort paar dat nét op je enkels stopt. Platte schoenen ogen al snel te zwaar of te lomp. De oplossing zit hem in het creëren van contrast. Strakke broek met slouchy laarsjes, biker boots bij een zwierig rokje…

Loafers

Vorig jaar al hot op de catwalk, anno 2019 nog steeds een van de belangrijkste trends op schoenenvlak: de loafer. Kies voor een model met ronde of vierkante neus, zo verklein je kans op pijnlijke tenen. Onder een opgerolde jeans of jurk, met een klassieke instapper doe je nooit fout. Tip: kies voor een exemplaar met platformzool, zo lijken je enkels smaller.