Wout van Aert volledig in het zwart in Maldegem

Zo was het zondag in Bogense! En straks in Maldegem? Foto: BELGA

Na drie jaar de regenboogtrui zal Wout van Aert vanmiddag in Maldegem zijn allerlaatste cross van het seizoen in een zwarte merkentrui afwerken. De ex-wereldkampioen had ook de keuze om met een wit truitje te rijden, maar met ook een zwarte koersbroek heeft hij ervoor gekozen voor een volledig zwarte outfit.

Een uniek exemplaar bovendien. Want ‘man in black’ Van Aert rijdt in de Parkcross zijn laatste wedstrijd voor zijn privésponsors Cibel-Cebon alvorens hij aan zijn wegcampagne bij Jumbo-Visma begint. Hij zal dus slechts één keer zijn donkere kleuren showen. Contractueel is hij wel verplicht om tot eind februari in zijn huidige tenue te rijden, ook tijdens zijn trainingsstage met zijn nieuwe Jumbo-ploegmaats in Girona. In de Omloop Het Nieuwsblad zal de Kempenaar dan voor het eerst te zien zijn in het gele tenue van zijn nieuwe Nederlandse WorldTour-ploeg in wedstrijdverband.