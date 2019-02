Aperam schort investering van 200 miljoen in Genkse vestiging op

Genk - De producent van roestvrij staal Aperam gaat een investering van ruim 200 miljoen euro in de Genkse fabriek opschorten. Dat meldt het bedrijf woensdag bij de publicatie van de jaarcijfers.

De inoxproducent zet de investering in een tweede zogenaamde ‘AOD converter’ on hold. Meer informatie geeft het bedrijf daarover niet. Een andere investering in fabriek (cold rolling and annealing and pickling line) zit op schema.

Aperam, met de Indiase familie Mittal van het vroegere moederbedrijf ArcelorMittal als grootste aandeelhouder, sloot 2018 af met een nettowinst van 286 miljoen euro, tegenover 320 miljoen euro in 2017 (-10,6%). Het bedrijf met ook een notering aan de Brusselse beurs verwijst daarvoor naar een moeilijke Europese markt. In Brazilië was er wel een verbetering. De omzet steeg 4,4 procent tot 4,68 miljard euro in 2018. Die stijging komt op het conto van de hogere staalprijzen. Het bedrijf verscheepte op een jaar tijd 1,9 procent meer staal.

Topman Timoteo Di Maulo spreekt in het persbericht van solide resultaten en een “extreem moeilijke” Europese markt.

Aperam heeft twee fabrieken in ons land: Genk en Châtelet. Er werken meer dan 2.200 mensen.