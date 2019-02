"Hamilton en Vettel zijn bang van Max Verstappen"

Volgens Red Bull F1-teambaas zijn Lewis Hamilton en Sebastian Vettel het meest bang van Max Verstappen. Die stelling is niet eens zo vreemd, aangezien Verstappen steeds nadrukkelijker vooraan meestrijd, al moet er wel een kanttekening bij gemaakt worden.

Dat Max Verstappen een ongelooflijk talent is dat staat vast. Sinds het F1-debuut van Max Verstappen in 2015 slaagde de Nederlander erin om vijf overwinningen te behalen. Niet alleen op sportief vlak is Verstappen steeds succesvoller, ook bij de fans maakt hij zich enorm populair.

Die populariteit komt er grotendeels door zijn scherpe stuurslag en harde rijstijl. De Nederlander gaat nooit een confrontatie uit de weg, zowel op als naast de baan. Ook tegenover Lewis Hamilton en Sebastian Vettel beet de Nederlander al meermaals van zich af, onder andere het voorbije seizoen.

Sommigen menen dat Verstappen dit enkel kan omdat hij, in tegenstelling tot Hamilton en Vettel, niets te verliezen had en niet om de titel aan het strijden was. Red Bull-teambaas Christian Horner trekt zich van de mening echter niets aan en voert de psychologische oorlogsvoering in de aanloop naar het nieuwe seizoen alvast op.

"Volgens mij is Max voor niemand bang. We hebben Lewis en Sebastian bovendien fouten zien maken tijdens hun carrière," aldus Horner tegenover diverse media. "Vettel kende vorig jaar een wat rommelig seizoen. Tijdens de tweede seizoenshelft van vorig jaar behaalde Max na Lewis het meeste aantal punten."

"Volgens mij komt Max tegenover Lewis of Sebastian nergens tekort. Wij moeten hem het gereedschap geven waarbij hij de klus kan klaren. Max is de rijder waarvoor Hamilton en Vettel het meeste schrik hebben," besluit Horner.

