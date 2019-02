Verwacht wordt dat Meghan Markle in april zal bevallen van haar eerste kindje, maar dat jongetje of meisje blijkt al flink actief te zijn. Er is namelijk een filmpje opgedoken waarin we het ongeboren kindje zien stampen en de buik van de hertogin flink naar voren zien bewegen. Dat gebeurde afgelopen vrijdag tijdens een bezoek van haar en prins Harry aan Bristol.