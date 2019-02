Wicommedia last sabbatjaar in

Overpelt - Jaarlijks staat Wicommedia, de toneelgroep gegroeid uit het leerkrachtentoneel van Mater Dei, op de planken met een kluchtige toneelvoorstelling. Ook dit jaar was dat de bedoeling, maar het lot besliste er jammer genoeg anders over. Omdat de toneelgroep momenteel geen onderkomen heeft, werd er beslist om de voorstelling dit jaar niet te laten doorgaan.

Wicommedia, de toneelgroep gegroeid uit het leerkrachtentoneel van Mater Dei, weet dat heel wat toeschouwers jaarlijks uitkijken naar de kluchtige toneelvoorstelling (en de daarbij behorende vlaai-met-koffie) in de maand maart. Vol goede moed gingen ze in september dan ook van start met de repetities voor ‘Per(r)ongeluk’, een tragikomedie geschreven door Pol Anrys.

Het stuk 'Per(r)ongeluk' speelt zich af bij een groepje sukkelaars aan de rand van de maatschappij, daklozen dus, die een schamel onderkomen hebben gevonden onder een spoorwegbrug. "En toeval bestaat niet, want in november kregen wij te horen dat de toneelgroep zelf binnenkort letterlijk ‘dakloos’ zal zijn", klinkt het bij de spelers van Wicommedia. "Het dak van de toneelzaal in Mater Dei wordt er namelijk onder de kerstvakantie afgehaald. In allerijl moesten we voor al ons materiaal, kledij, belichting en ook de zware decorpanelen een ander onderkomen zoeken. Dankzij de goede samenwerking met campus Sint-Maria in Neerpelt (Pelt), konden we aan de verhuizing beginnen. Spijtig gevolg: de repetities moesten wekenlang stilgelegd worden."

"Nu de verhuizing achter de rug is, werd er een crisisvergadering belegd: waar zullen we ons toneelstuk in maart opvoeren? Een stuk over daklozen opvoeren onder de blote hemel klinkt weliswaar niet onlogisch, maar stuit toch wel op enkele praktische problemen. De onzekerheid over een geschikte locatie, gecombineerd met de opgelopen repetitieachterstand, leidde tot een drastische beslissing: we zullen in 2019 niet optreden, maar een sabbatjaar inlassen. Wij verontschuldigen ons bij al wie uitkeek naar koffie, vlaai en een vrolijke komedie in maart, maar verzekeren u nu al van een extraleuke voorstelling in 2020, waar zullen wij dan spelen is helaas nog niet duidelijk."