Do or die vanavond voor Oostende in Champions League basketbal

Het is vanavond (18u30 Versluys Dôme) do or die voor Oostende in de Champions League. De kustploeg moet winnen van het Franse Strasbourg van Belgian Lion Quentin Serron (ex-Oostende) om zich te plaatsen voor de 1/8ste finales van het kampioenenbal.

Antwerp Giants kwalificeerde zich vorige week als eerste Belgische ploeg voor de 1/8ste finales van de Champions League. Oostende, dat de voorbije twee seizoenen zich niet kon plaatsen, kan voor het Belgische basketbal vanavond op de slotspeeldag van de eerste ronde voor de kers op de taart zorgen. Als het team van coach Dario Gjergja wint van de Franse topper Strasbourg flikkeren er immers twee Belgische ploegen bij de laatste 16 en in de Champions League. “Het wordt een zware klus, vermits ook Strasbourg moet winnen. Voor mijn selectie zou het wel een mooie bekroning zijn om de volgende ronde te bereiken. We begonnen immers met een 1 op 6 en pakten uit met een geweldige remonte en zes zeges op een rij,” zei coach Dario Gjergja. Het Strasbourg van Quentin Serron moet niet alleen juichen aan de kust, het moet ook hopen dat het Litouwse Klaipeda verliest van het Duitse Bayreuth. Als de Belgische kampioen niet doorstoot in de Champions League is het wel zeker van het opvangnet en de 1/8ste finales van de FIBA Europe Cup. De Amerikaanse guard TJ Williams (nek), die zaterdag de partij in Okapi Aalstar mist, is bij Oostende onzeker.

Gala-wedstrijd voor Antwerp Giants in Athene

Antwerp Giants sluit de succesvolle eerste ronde vanavond (20u30 Belgische tijd) met een gala-wedstrijd bij AEK Athene af. De Griekse topper triomfeerde vorig seizoen in het kampioenenbal en staat met Hapoel Jeruzalem op de eerste stek in poule C. Bij AEK Athene onder meer de Servische Griek Dusan Sakota (ex-Oostende).