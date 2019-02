Wie wordt de man van Phaedra Hoste? Een zakenman uit Knokke blijkbaar

Phaedra Hoste (47) lijkt opnieuw de liefde te hebben gevonden en wel in de armen van een zakenman uit Knokke, genaamd Jan. Op sociale media gaf ze enkele hints weg die in die richting wijzen. Zo had ze het op Instagram onder meer over "mijn ventje".

Het geluk in de liefde stond de afgelopen jaren duidelijk niet aan de kant van Phaedra Hoste. Heel wat van haar relaties, waarvan die met Roger De Vlaeminck en Pieter Loridon zowat de bekendste waren, liepen op de klippen en ook een amoureuze zoektocht op VTM met 'Wie wordt de man van Phaedra?' draaide op niets uit. Maar dat geluk lijkt te zijn gekeerd, want TV Familie meldt dat ze nu samen is met Jan, een zakenman uit Knokke. Ze zou al bij hem zijn ingetrokken met haar hondjes.

Hoewel ze niet meer commentaar kwijt wil over haar relatie, valt er op Instagram hier en daar wel wat info te sprokkelen. Zo is ze samen met Jan naar Florida gevlogen en hebben ze er een beurs bezocht waar luxewagens werden aangeboden. Van een van die oldtimers deelde ze een foto, een vriendin van haar reageerde: “Jan zal wel de juiste keuze maken.” Waarop Phaedra antwoordde: “Mijn ventje heeft inderdaad gekozen!”