Ondersteuningsgroep jongdementie Menos Genk ontvangt mooie opbrengst van De Warmste week

Genk - Op maandag 4 februari 2019 mocht de familiegroep jongdementie Genk symbolische cheques in ontvangst nemen van acties die een tijdje geleden georganiseerd werden in het kader van De Warmste Week. In totaal mocht de groep maar liefst 4.598 euro in ontvangst nemen.

Zo hebben de CM thuiszorgwinkels van Limburg en Vlaams Brabant memoblokjes ‘om niets te vergeten’ verkocht, apotheker Vanhaesebrouck organiseerde de actie ‘Tote Bag for life’ en het bedrijf Conwed Plastics uit Genk verkocht ‘Hotdogs 4 life’. De groep mocht een totaal bedrag van 4.598,46 euro in ontvangst nemen. Een hart onder de riem voor deze werking!

De ondersteunings- en familiegroep jongdementie werd opgericht in mei 2016 in de schoot van vzw Menos. Er werd gestart met enkele families, maar ondertussen worden er al een 25-tal families bereikt uit heel Limburg. Binnen de groepswerking - die een paar keer per maand samenkomt - wordt vooral het lotgenotencontact onder de personen met jongdementie, maar zeker ook onder de mantelzorgers gestimuleerd. Vanuit de ervaringen die lotgenoten delen met mekaar tijdens ontmoetingen en activiteiten, komen ook de leemtes in de zorg voor deze doelgroep naar boven. De groep neemt dan ook met overtuiging een signaalfunctie op, omdat zij het belangrijk vinden om iets met de knelpunten te doen en het taboe rond jongdementie te doorbreken.