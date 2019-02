Jennifer Lawrence blijkt plots verloofd te zijn

Jennifer Lawrence (28) gaat trouwen en wel met Cooke Maroney (33). Dat gerucht begon de ronde te doen toen JLaw werd gespot met een grote ring om haar vinger. Het nieuws werd ondertussen ook bevestigd door haar woordvoerder.

Jennifer Lawrence en galeriehouder Cooke Maroney werden onlangs gezien toen ze het restaurant Raoul’s in New York City verlieten. Daarbij viel één iets de paparazzi hard op: de enorme ring om haar vinger. Al snel werd er dan ook gespeculeerd over een verloving. En het blijkt effectief waar te zijn. Een woordvoerder van de actrice bevestigde het nieuws aan Fox News en E!.

De Oscarwinnares en de galeriehouder zijn nochtans nog niet zo heel lang samen, van juni 2018 meer bepaald. Maar al snel werd verteld dat ze wel degelijk heel serieuze bedoelingen hadden met elkaar. "Het ziet er duidelijk naar uit dat ze samen voor een lange relatie gaan", liet iemand uit hun entourage optekenen.

Jennifer Lawrence had in het verleden al relaties met regisseur Darren Aronofsky, Coldplay-frontman Chris Martin en collega-acteur Nicholas Hoult.