Lebron James passeert de kaap van de 32.000 punten, maar incasseert ergste verlies uit zijn carrière

LeBron James heeft dinsdagavond de straffe kaap van de 32.000 punten in zijn NBA-carrière gerond, maar toch had de Amerikaanse basketballegende (34 jaar) weinig reden tot juichen achteraf. LeBron ging met zijn LA Lakers met 136-94 onderuit tegen de Indiana Pacers. Een verschil van 42 punten, nooit eerder in zijn 16-jarige carrière leed James zo’n nederlaag.

LeBron James was onlangs meer dan een maand out met een liesblessure en haalde dinsdagnacht zijn normale niveau niet. In de beginfase van de match miste hij bijvoorbeeld drie van zijn eerste vijf pogingen en liet hij zich defensief ook een paar keer ringeloren. Uiteindelijk geraakte de viervoudige MVP van de NBA nog aan 18 punten, waarmee hij de kaap van de 32.000 punten in zijn carrière rondde. Slechts vier andere spelers ooit deden hem dat voor: Michael Jordan (32.292), Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) en Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

Maar de Indiana Pacers overklasten dinsdag de LA Lakers. Bij de rust hadden ze onder aanvoering van een sterke Bojan Bogdanovic al een voorsprong van 23 punten vergaard. Het werd uiteindelijk een kloof van 42 punten bij het eindsignaal.