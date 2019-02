Comité P pleit politie vrij van geweld op transmigranten

Brussel - De politiewaakhond Comité P ontkracht in een lijvig rapport de aantijgingen van ngo’s tegen de politie over een gewelddadige aanpak van transmigranten bij grootschalige controles en aanhoudingen. De politie mist wel een uniforme aanpak van transmigranten, waarschuwt het rapport waarover De Tijd woensdag bericht.

Het Comité P startte een onderzoek in augustus 2017 na de ontruiming van het tentenkamp in het Brusselse Maximiliaanpark. De grootschalige controles verlopen volgens het Comité P “zeer vlot”, “correct” en “humaan”. Opgesloten transmigranten die het Comité P sprak, gaven geen blijk van klachten of verwondingen.

Toch waarschuwt het Comité P dat dat vooral te danken is aan de goede wil van de politiemensen. Want de politie heeft nog altijd geen draaiboek om de aanpak van de transmigranten te stroomlijnen. Bij de politiemensen is er ook een gebrek aan kennis over de procedures die ze moeten volgen, bijvoorbeeld als ze gsm’s of documenten afpakken van transmigranten of als ze vrachtwagens doorzoeken.

Het Comité P waarschuwt dat alleen goed voorbereide politieacties die op een professionele manier worden uitgevoerd, kunnen garanderen dat de betrokken transmigranten humaan aangepakt worden. Nu blijven transmigranten soms langer in de cel dan wettelijk toegelaten.