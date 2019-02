Ongezien in ons land: 1 kopen, 2 gratis bij Albert Heijn

Oei, staan de cijfers nu omgekeerd bij Albert Heijn? 2+1 gratis: dat kennen we. Maar 1+2? Toch is het zo: de supermarkt gaat steeds ­verder met z’n stuntkortingen. Ongezien, zeggen ze zelf en dat bevestigen ook experts. “Toch is dat voor hen vooral een goeie manier om publiciteit te krijgen.”

De nieuwste folder van Albert Heijn pakt deze week uit met de niet mis te verstane slogan: “1+2 gratis, de scherpste acties ooit in Vlaanderen!” Vallen onder de promotie: pistolets en koffiekoeken, maar ook ijs­koffie, tomatenblokjes, en zelfs flessen wijn of ontbijtrepen.

“Dit is echt ongezien”, zegt Stefaan Van Rompaey van de gespecialiseerde website RetailDetail. “Toen Albert Heijn naar ons land kwam, bracht de keten de 1+1-acties mee. Daar scoorden ze toen mee, maar gaandeweg begint dat te wennen. De keten had iets nodig om de aandacht mee te trekken.”

Maar hoe doét zo’n ­supermarkt dat, drie stuks geven voor de prijs van één? “Het gaat om een beperkt aantal producten”, zegt Van Rompaey. “Je krijgt dus enorm veel publiciteit voor een relatief kleine kost. En de supermarkt betaalt niet alles zelf. De merkenproducenten doen ook mee: zij be­talen meestal om in de folder te mogen staan. Voor die bedrijven is dat natuurlijk ook een vorm van publiciteit.”

De winst maakt Albert Heijn dan op de rest van de winkelkar: “Als die balans goed zit, is het een goede campagne geweest.”

Ook Colruyt – dat zichzelf met z’n laagsteprijsgarantie verplicht om dezelfde promotie te geven – kreeg de folder onder ogen. Daar moesten ze toch twee keer kijken. “Wij volgen de prijzen al 35 jaar en we hebben in die tijd al heel wat acties gezien, maar nu gaat het wel heel ver”, zegt Chris Van Wettere, algemeen directeur Laagste Prijs bij de keten. “Eerst was er de formule 5+1, later kwam 3+1 en zelfs 1+1. Het wordt almaar scherper. Maar wij moeten inderdaad hetzelfde voordeel geven. Dat doen we enkel in de winkels in de nabije regio van de promotie. Het is niet zo dat wij in Wallonië dan ook nog diezelfde korting ­bieden.”

Bovendien zijn er dit keer niet zoveel producten die Colruyt moet ­volgen: “Veel van die spullen verkopen wij niet in onze winkels. We gaan dit soort actie wel van ­nabij blijven bekijken. Ik kan natuurlijk niet voorspellen of we dit meer zullen zien, maar naar mijn gevoel is dit geen duurzaam model dat je als supermarkt kan aanhouden.”

Nog meer op komst

Zit er in Vlaanderen echt een prijzenslag aan te komen? “Wel, dit jaar komt de Nederlandse prijsbreker Jumbo ook nog naar België. Zij hebben ook een vorm van laagsteprijsgarantie, zoals Colruyt”, zegt Van Rompaey. “Ook zij moeten een entree maken in onze markt en dat gaat het best met opvallende campagnes. Ik verwacht zeker nog iets van hen.”

Colruyt hoeft trouwens niet direct bang te zijn van die superkortingen. “Telkens als iemand over een promotie spreekt, is er altijd wel iemand die zegt dat het bij Colruyt even goedkoop is. Dat is de kracht van hun ­model.”