“Helft huisartsen stuurt getuigschrift digitaal naar ziekenfonds”

Brussel - Ruim de helft van het aantal actieve huisartsen in België maakte in januari 2019 gebruik van eAttest, een toepassing om getuigschriften digitaal naar het ziekenfonds van hun patiënten te versturen. De toepassing wordt nu stelselmatig uitgerold naar andere zorgverleners, te beginnen met de tandartsen in 2019. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block toont zich “erg tevreden” dat steeds meer huisartsen er gebruik van maken.

“Voor de patiënt is dit uitstekend nieuws. Die hoeft niet langer papieren getuigschriften binnen te brengen bij het ziekenfonds en krijgt sneller zijn of haar geld terug. Ook voor huisartsen betekent dit een hele stap vooruit. Zij hebben minder papierwerk, waardoor ze meer tijd aan hun patiënten kunnen besteden”, stelt de minister.

Uit een eind vorig jaar door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) gehouden enquête blijkt voorts dat de ziekenfondsen enkel maar voordelen voor hun leden zien in het nieuwe systeem. Het elektronisch getuigschrift zal in de loop van dit jaar dus uitgebreid worden naar de tandartsen, later naar de andere zorgsectoren.

Via het platform MyCareNet ondersteunt het Riziv de digitalisering van attesten en getuigschriften voor de verschillende zorgverleners. Het eAttest verwijst het kleefbriefje en het gelik eraan meteen naar het verleden.