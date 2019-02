Slachtoffer CO-intoxicatie ligt week lang samen met hondje dood in caravan

Op camping Polderpark werd dinsdag het levenloze lichaam van een man gevonden. De bewoner, de 44-jarige Dave Bertram uit Kortrijk, stierf wellicht al meer dan een week geleden aan CO-intoxicatie. “Wij dachten dat hij de ramen van zijn caravan had verduisterd”, klinkt het bij andere bewoners. De dochter van het slachtoffer is het 24-jarige topmodel Rose Bertram.

Een bewoonster van camping Polderpark langs de Kinderlaan in Nieuwpoort-Bad verwittigde gisteren Francois Spreuwers (65) en zijn vrouw. Zij wonen al jarenlang op de camping. “De vrouw die naar ons toe kwam, wandelt vaak met haar hondje langs caravan nummer 59. Meestal ziet ze dan Dave of zijn hondje, een Jack Russell. De vrouw had de voorbije week de 44-jarige bewoner niet meer opgemerkt en vroeg of we een kijkje wilden nemen en checken of alles wel in orde was met hem”, zegt Francois. Toen Francois samen met zijn vrouw de ongesloten deur van de caravan van Dave opende, merkte hij meteen dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. “Hij lag op anderhalve meter van de deur.”

CO-vergiftiging

Francois en zijn vrouw verwittigden de hulpdiensten. Onder andere de brandweer en een MUG kwamen ter plaatse. Alle hulp bleek echter te laat. Dave was al overleden. Ook zijn hondje werd levenloos teruggevonden in de caravan. “De eerste vaststellingen wijzen in de richting van een CO-vergiftiging”, luidt het bij parket van Veurne.

Een wetsdokter werd gistermiddag aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

Zwarte ramen

Voor Francois en de weinige anderen die deze tijd van het jaar op de camping verblijven, is het nu duidelijk waarom de ruiten van de caravan de voorbije week zwart uitsloegen. “Wij dachten dat hij de ruiten verduisterd had zodat er geen inkijk in de caravan zou zijn. Als je van heel dicht gaat kijken, kun je inderdaad zien dat het roet op de ramen is. Het is niet zo dat iedereen hier op de camping constant bij elkaar over de vloer komt.”

Dave zou enkele weken geleden een nieuwe waterverwarmer gekocht hebben. Of de oorzaak van zijn dood iets met het toestel te maken heeft, is onduidelijk. Francois is aangeslagen. “Mijn zoontje kon het best goed met hem vinden,” zegt hij.

Vader van topmodel

Het slachtoffer is de vader van internationaal topmodel Rose Bertram. De 24-jarige schone werkte al voor L’Oréal, H&M, Hunkemöller en Vogue. Ook zou ze het nieuwe gezicht worden van de lingeriecollectie van superster Rihanna. De jonge vrouw heeft een relatie met de Nederlandse voetballer Gregory Van Der Wiel (31), ze hebben ook een kind samen.