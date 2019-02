Een weekendje scheiden op locatie

Bilzen/HasseltScheiden doet binnenkort nog maar heel even lijden. Partners die hun huwelijk snel willen beëindigen, kunnen vanaf nu terecht in het Bemiddelingshotel. Geen fysiek gebouw, wel een formule om het scheidingsproces op één of twee dagen af te ronden op een mooie en rustige locatie. “Mensen met een druk beroepsleven hebben vaak geen tijd om vier of vijf keer naar ons te komen”, zeggen Nele De Keyser (40) en Marie Baerten (33).