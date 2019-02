HASSELTKeuzes maken, dat is waar het volgens Radio 1-presentatrice Annemie Peeters (58) om draait in het leven. Dat ze nu scoort met haar ‘Fifty-Fifty’-project - waarmee ze vijftigplussers de plaats wil geven die ze verdienen - is een mooie aanleiding om het met haar te hebben over haar eigen keuzes. “Ik denk dat het belangrijk is om content te zijn met de keuzes die je hebt gemaakt”, zegt ze. “Dat is voor mij alvast het geval. Ik zou overigens niet weten hoe ik het anders had moeten doen.”