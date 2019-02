Vanavond speelt Limburg United in de Spiroudome tegen Charleroi in het voorprogramma van de EuroLeague wedstrijd van Castors Braine tegen Praag. De eerste van drie topwedstrijden in tien dagen tijd voor de Limburgers, want zaterdag volgt Oostende en volgende week Antwerp. Dorian Pickens denkt dat zijn ploeg klaar is om drie keer te stunten.