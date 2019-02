Een echte clasico is het nog niet. Maar de confrontatie tussen Aalst en Maaseik mag je ondertussen gerust een topper noemen. In het Maasland beseffen ze dat ze vanavond (20.30 uur) in Sportcentrum Schotte geen cadeaus zullen krijgen. “We willen zo snel mogelijk zeker zijn van een plaats bij de eerste twee”, klinkt het bij kapitein Jelte Maan.