Dubbele achternaam blijft zeldzaam in Limburg

De Babyspecial is er weer, met 4.903 kersverse Limburgertjes geboren in 2018. Vandaag zijn de meisjes aan de beurt, morgen de jongens.

HASSELT184 van de 4.903 baby’s die vandaag en morgen in de Babyspecial staan hebben een dubbele familienaam. Dat betekent dat in 2018 3,75 procent van de Limburgse baby’s de achternaam van papa én mama kreeg. Zoals Scyla-Nur Bynens Garcia uit Wellen en Ida Van Schoonbeek Van Engeland uit Lommel. “Haar naam past niet op de klever van de mutualiteit”, glimlacht mama Inne Van Engeland. Ter vergelijking: in Vlaanderen kiezen gemiddeld 4,16 procent van de ouders voor een dubbele achternaam. In Brussel is dat 9 procent.