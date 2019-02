Als de weergoden het toelaten, wordt vanavond in het Brusselse Dudenpark de inhaalwedstrijd tussen Union en Lommel gespeeld. “Na de spijtige thuisnederlaag tegen OHL worden we her en der al afgeschreven voor play-off 2”, zegt aanvaller Sam Valcke. “Maar we staan nog altijd op een gedeelde vierde plaats. En de rol van underdog ligt ons wel. Als ze ons onderschatten, des te beter.”