Voor GREG VAN AVERMAET is seizoenstart in Valencia meteen een waardemeter

De Ronde van Valencia, een rustige rittenwedstrijd om het jaar te beginnen en in alle kalmte verder aan de conditie te schaven. Dachten wij. Fout dus. Vanmiddag begint Greg Van Avermaet in Spanje aan zijn seizoen, voor het eerst in het oranje van CCC. En nee, dat wordt helemaal niet rustig. “Stiekem zit iedereen mekaar in die eerste wedstrijd al te wegen. Het gevolg: direct een heel hoog niveau.”