Hitlergroet zorgt voor beroering

De Tuchtcommissie van Waterski Vlaanderen (WSV) heeft Team Mariën uit Schilde bij verstek een schorsing van twee jaar opgelegd. Aanleiding voor die strenge straf is de ‘hitlergroet’, die de F1-kampioen uitbracht op het podium van het EK, begin september in het Schotse Dunoon. “Dat was geen ‘hitlergroet’, maar gewoon een grap”, reageert vader/piloot Maurice Mariën. De Gentse Sylvia De Spiegeleire, met co-piloot Kenny Weckx uit Diepenbeek, werd voor dezelfde feiten vrij gesproken, maar ze dient wel een claim in, omdat ook zij die aantijgingen ontkent.