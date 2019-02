”Het stond in de sterren geschreven dat Schauvliege vroeg of laat in de problemen zou komen”

Dat minister Joke Schauvliege vroeg of laat in de problemen zou komen, stond in de sterren geschreven. Ze heeft eigenlijk al veel dossiers overleefd: de boskaart, de vergunning om het Essersbos te kappen, het statiegeld, het afvalplan,…. Allemaal zaken die haar al eerder de kop hadden kunnen kosten. Als minister had ze zeer belangrijke bevoegdheden waardoor ze besliste over veel Limburgse dossiers. “Ik ben voortdurend in Limburg”, zei ze. Al sneuvelden hier ook veel van haar dossiers. Niet door sms’en, maar door de Raad van State.