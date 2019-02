Bokrijk krijgt Vlaamse cultuurprijs: “Ze zien dat wij ontstoft zijn”

Genk -

Bokrijk heeft dinsdagavond in Brussel de Vlaamse cultuurprijs van Vlaams minister Sven Gatz gekregen. Vooral gelukkig waren ze op het provinciaal domein - los van de 10.000 euro - met hun ‘winst’ voor cultureel ondernemerschap. Zeg maar het zuurdesembrood dat ze bakken, eigen keramiek en modern textiel met Tim Van Steenbergen. “Dit is een blijk van erkenning voor de nieuwe koers die we hier hebben uitgezet. De jury zegt zelf hoe ze zien dat Bokrijk ontstoft is”, aldus gedeputeerde Igor Philtjens.