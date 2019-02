Ex-flankspeler Club Brugge schiet Nantes naar kwartfinale Franse Beker

Brussel - Nantes heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de ‘Coupe de France’. De “Kanaries” legden in de achtste finales FC Toulouse met 2-0 over de knie, mede dankzij doelpunten van oude bekende Kalifa Coulibaly en Anthony Limbombe.

Limbombe stond in het ‘Stade de la Beaujoire’ nog maar voor de zesde keer in de basis bij Nantes. De eenmalige Rode Duivel zag zijn ploeg een droomstart nemen. Coulibaly, ex-spits van Charleroi en AA Gent, kopte in de negende minuut de 1-0 tegen de touwen. Een gedroomd eerbetoon aan Emiliano Sala, die bij Nantes met rugnummer 9 speelde voor hij het vliegtuig naar Cardiff nam.

De thuisploeg kreeg in de eerste helft nog verschillende kansen, maar moest wachten tot de 41ste minuut om de score uit te diepen. Limbombe ging op wandel, dribbelde twee spelers en verdubbelde met een afgeweken schot de voorsprong. Voor de Belgische winger is het nog maar zijn tweede treffer bij Nantes. Meteen na de pauze dacht Limbombe de 3-0 gescoord te hebben, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Met nog een kwartier te spelen mocht onze landgenoot gaan rusten, en meteen daarna werd Aaron Leya Iseka ingebracht bij Toulouse. De Belgische belofte-international kon het tij niet meer keren.

Marseille won dan weer een inhaalwedstrijd in de Ligue 1 tegen Bordeaux. Door deze zege rukt Marseille op naar de zevende plaats in het algemeen klassement.

Mangala bekert verder in Duitsland

In de DFB Pokal overleefde tweedeklasser Hamburg de achtste finales. Met Orel Mangala aan de aftrap schakelde de Duitse traditieclub eersteklasser Nürnberg uit met 1-0. Nieuwkomer Berkay Ozcan (54.) zorgde voor de verlossende treffer en de kwalificatie voor de volgende ronde. Mangala, die al vroeg geel pakte, bleef na de pauze aan de kant. (belga)