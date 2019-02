Nooit eerder had KRC Genk play-off 1-ticket zó snel op zak

Op zes speeldagen van het einde van de reguliere competitie is KRC Genk al voor 99,9 % zeker van een plaats in play-off 1. Alleen bij een 18/18 van Anderlecht, een 16/18 van AA Gent én STVV - zij spelen nog tegen mekaar - én een Genkse 0 op 18 met zes bolwassingen - het kan alleen nog fout lopen op basis van het doelsaldo - kan Racing de boot nog missen. Zelfs in het vorige kampioenenjaar liep KRC Genk niet zó fel van stapel.