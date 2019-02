Annemie Peeters scoort met 'Fifty-Fifty': “Niet van bewust dat ik sommige mensen de gordijnen injaag”

Hasselt -

Annemie Peeters groeide, samen met zus Chris en broer Marnix, op in Beverlo. Na haar studies aan het RITCS ging ze aan de slag als Radio 1-presentatrice, al was er ook een tijdelijke zijstap naar tv: twee jaar lang presenteerde ze samen met Siegfried Bracke ‘De Zevende Dag’. In juni presenteerde ze haar laatste aflevering van het dagelijkse Radio 1-programma ‘De Bende Van Annemie’. Nu scoort ze met ‘Fifty-Fifty’, een multimediaal project van Radio 1.