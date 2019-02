Wie volgt Schauvliege op tijdens de laatste drie maanden van de legislatuur? In de wandelgangen circuleert vooral de naam van Oost-Vlaming Robrecht Bothuyne, al kijken sommigen ook in de richting van Limburger Lode Ceyssens.

De opvolging van Schauvliege is belangrijk voor CD&V, nu klimaat tot één van de belangrijkste verkiezingsthema’s is uitgegroeid. In de wandelgangen circuleerden dinsdagavond twee ...