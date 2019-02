Schauvliege is derde minister die opstapt uit regering Bourgeois I

Het opstappen van Joke Schauvliege leidt tot de derde wissel in de regering Bourgeois I.

Op 29 april 2016 nam Annemie Turtelboom (Open VLD) ontslag als minister van Begroting, Financiën en Energie. Ze deed dat na de fameuze Turtel-taks, of de forfaitaire energieheffingen. Dat was een heffing die elk gezin tot 2020 moest betalen om zo de schulden af te lossen, gemaakt door de vorige Vlaamse regeringen. Die heffing werd uiteindelijk in 2017 door het Grondwettelijk Hof vernietigd.

Annemie Turtelboom werd opgevolgd door partijgenoot Bart Tommelein, die daarvoor zijn functie van Staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude, privacy en Noordzee in de federale regering Michel I liet schieten.

Op 31 december 2018 stapte Tommelein op uit de Vlaamse regering om burgemeester van Oostende te worden. Partijgenote Lydia Peeters volgde hem op.