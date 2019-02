Straffe beelden: mensen worden door modderstroom meegesleurd in Peru

Een groep mensen probeert een bergpas over te steken, maar wordt verrast door een aardverschuiving. Het gebeurde afgelopen zondag in Lima, Peru. Op de beelden zie je hoe er paniek ontstaat wanneer de modderstroom begint. Iedereen loopt voor zijn leven, toch kunnen enkelen niet ontsnappen en worden meegesleurd. Als bij wonder vielen er geen slachtoffers.

Deze modderstroomt komt naar aanleiding van de langdurige regenbuien die de regio heeft gekend. Het is ook niet de eerste aardverschuiving in de buurt. Een eerdere modderstroom doodde al elf mensen in Lima.

