Nieuwe Standard-aanwinst Alen Halilovic: “Stap naar Barcelona was niet de juiste, maar ik kon niet weerstaan”

De nieuwe Standard-aanwinst, Alen Halilovic, wordt door de Luikenaars voor anderhalf jaar gehuurd van AC Milan. De 22-jarige Kroaat kende een tot dusver atypische carrière, met onder meer ook een passage bij FC Barcelona, en besefte niet altijd de beste keuzes te hebben gemaakt. "Mijn transfer naar Barcelona kwam te vroeg", liet hij dinsdag bij zijn voorstelling op Sclessin optekenen.

Na de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb te hebben doorlopen, werd Halilovic op 27 september 2012 op 16 jaar en 101 dagen de jongste debutant ooit in de Kroatische hoogste klasse. FC Barcelona had zijn talent snel in de gaten en legde hem in de zomer van 2014 vast. De stap naar de Europese top bleek echter te groot voor de Kroaat. “Ik kon niet weerstaan aan de druk van Dinamo, dat wilde dat ik vertrok”, aldus Halilovic. “Idealiter was ik nog drie of vier jaar langer gebleven en had ik me verder kunnen ontwikkelen. Maar Barcelona was ook gewoon mijn droomclub. Lionel Messi is altijd mijn idool geweest. Ik heb samen met hem kunnen trainen, en kan alleen maar zeggen dat hij de beste ter wereld is. Ik vind hem beter dan Ronaldo, die ik als tegenstander ben tegengekomen in Spanje.”

Halilovic mocht in zijn eerste seizoen bij Barça slechts één (beker)wedstrijd starten, waarop hij het volgende seizoen werd uitgeleend aan Sporting Gijon. Hij kent er een uitstekend jaar, naar eigen zeggen “het beste uit zijn carrière voorlopig”. Een terugkeer naar Barcelona zat er niet in, maar er volgde wel een transfer naar Hamburg. Coach Bruno Labbadia zag het helemaal in de Kroaat zitten. “Maar hij werd al na enkele weken ontslagen”, grimaste Halilovic. “Ik paste niet meer in de plannen van de nieuwe coach (Markus Gisdol, red.) en kon me niet meer tonen.”

In januari 2017 volgde een succesvolle uitleenbeurt van een half jaar aan Las Palmas, dat hem nadien definitief overnam. Afgelopen zomer volgde een overgang naar AC Milan. Maar dat werd opnieuw geen succes. Halilovic kwam in de heenronde slechts tot drie invalbeurten, allen in de Europa League. “De coach (Gennaro Gattuso, red.) zei altijd dat hij heel tevreden over mij was, maar liet me nooit spelen. Ik heb me in Italië zeker ook moeten aanpassen, heb tactisch veel bijgeleerd, maar ik heb er bijna niet gespeeld. Dat moet op mijn leeftijd gebeuren. Ik wil mijn potentieel kunnen tonen. Daarom wilde ik ook anderhalf seizoen aan Standard uitgeleend worden. Ik kan hier met fantastische spelers als Carcela, Marin en Cimirot samen spelen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen goed zullen kunnen combineren.”

Naast een topseizoen bij Standard hoopt Halilovic komende zomer ook op een sterk EK U21 met de Kroatische beloften, waar hij de aanvoerdersband draagt. De Kroaten werden in groep C ingedeeld met verder Frankrijk, Engeland en Roemenië. België zit in groep A op dat EK, met Spanje, gastland Italië en Polen.