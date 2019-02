Voor de kust van het Turkse Agva in de Zwarte Zee is een duikboot uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het zou gaan om de U-23, een compacte duikboot van de nazi’s. Dat is een van de duikboten van de ‘verloren vloot’ van Hitler, die in de Zwarte Zee zonk. Bekijk in de video hierboven de eerste beelden in 75 jaar.