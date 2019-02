Verdachte van kluizenkraak in Antwerpen opgepakt

In het onderzoek naar de kluizenkraak bij BNP Paribas Fortis van afgelopen weekend werd er vandaag een verdachte opgepakt. Dat bevestigt het parket. Het gaat om een 27-jarige Georgiër uit Antwerpen. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het gerechtelijk onderzoek naar zware diefstal en bendevorming gaat verder onder leiding van de onderzoeksrechter. Op dit moment kan het parket niet meer commentaar geven.

De politie stelde zondag vast dat inbrekers vanuit de riolering een gat in de vloer van de kluizenzaal van BNP Paribas Fortis op de Belgiëlei hadden gemaakt en verschillende kluizen hadden opengebroken.

Van de daders was toen al geen spoor meer, ook niet in het pand in de nabije Nerviërsstraat waar een tweede tunnel vanuit de riolering uitkwam. Noch het parket, noch BNP Paribas Fortis wil voorlopig iets kwijt over de mogelijke omvang van de buit. Het is dus nog niet bekend of de daders doelgericht bepaalde kluizen openbraken of een meer algemene roof voor ogen hadden.

