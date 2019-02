Next KTA2 ontvangt Baken voor Burgerzin

Hasselt-Centrum

Hasselt - Het is in het GO! Next KTA2 een traditie om projecten te organiseren waarbij ze hun jongeren opvoeden tot burgerzin. De school mocht deze week dan ook het ‘Baken voor Burgerzin’ in ontvangst nemen van de #auschwitzstichting voor haar jarenlange engagement.

"Deze prijs is een erkenning voor zowel teamleden binnen de school als voor externe medewerkers die hun schouders onder een van de vele projecten hebben gezet", klinkt het op de school. "We streven er immers samen naar onze leerlingen te ontwikkelen tot sociaal bewuste en geëngageerde individuen in de maatschappij. Daarom zal de opvoeding tot burgerzin ook in de toekomst een kerndoel van de school blijven."



Wil je op de hoogte blijven van meer nieuws of heb je een band met onze school en wil je graag meevieren het ons 60-jarig bestaan van GO! Next KTA2? Schrijf je dan zeker in via de onderstaande link.