Eerste editie Our School's Got Talent op VMS is groot succes

Zonhoven - Vrijdag 1 februari was het eindelijk zover: de Vrije Middenschool Zonhoven (VMS)organiseerde een nieuwe talentenshow. Bijna honderd jongens en meisjes van de school toonden die avond hun (ontluikend) talent tijdens Our School's Got Talent.

De medeleerlingen konden genieten van een wervelend optreden van dans, muziek, zang, voordracht, acrobatie enzovoort. Het publiek was dolenthousiast en de performers genoten met volle tuigen van hun podiummoment. Dit zal voor hen allen een onvergetelijke avond blijven in hun VMS-carrière.