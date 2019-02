Diepenbeek -

ODENSE - Frans Vandormael (76), de Diepenbekenaar die zaterdag na het WK veldrijden een hartstilstand kreeg, is aan de beterhand in het universitaire ziekenhuis van het Deense Odense. Zoon Rudi Vandormael: “Hij is helder, praat en maakt al grapjes tegen de verpleegster.”