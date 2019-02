Hevige appartementsbrand in Parijs: vrouw (41) sticht brand na conflict met buur met verschillende slachtoffers als gevolg

Bij een hevige brand in een appartement in Parijs zijn in de nacht van maandag op dinsdag tien mensen om het leven gekomen, onder wie “een kind van zeer jonge leeftijd”. Er vielen ook 36 gewonden, onder wie 8 brandweerlieden, zo bevestigt de brandweer, die zegt dat het nog altijd om “een voorlopige balans” gaat. Het gebouw wordt nog steeds doorzocht. Een bewoonster van het gebouw, een 41-jarige vrouw met psychische problemen, is opgepakt. Ze zou gewag hebben gemaakt van een conflict met een buur.

De brand is rond 1 uur om een nog onbekende reden ontstaan en was “ongelooflijk hevig”, zo citeerde de krant Le Parisien de brandweer. Na meer dan vijf uur raakten zowat 250 spuitgasten de brand meester, al woedden er nog steeds vlammen op de zevende en achtste verdieping. Sommige bewoners waren naar het dak gevlucht, anderen schreeuwden door het raam om hulp.

Uit voorzorg zijn belendende gebouwen geëvacueerd, de politie en brandweer blokkeerden meerdere straten.

De verwoestende brand is op één van de bovenste verdiepingen ontstaan, met name de zevende of de achtste, de hoogste van het gebouw dat volgens zender France Info in de jaren zeventig is gebouwd.