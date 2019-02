Minister Joke Schauvliege stuurt haar kat naar parlementscommissie Leefmilieu

Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege komt vanmiddag niet naar de commissie Leefmilieu die samenkomt in het Vlaams parlement. De commissieleden die al aanwezig waren in de zaal hebben die verlaten. Of dit een aankondiging is van het ontslag van Schauvliege als minister is nog niet duidelijk.

De commissie werd in eerste instantie alvast uitgesteld van 14 tot 15.30 uur. De parlementsleden kregen te horen dat die “tot nader bericht” dezelfde agenda zal hebben, dus met de vragen aan de minister. Maar omstreeks 16 uur werd duidelijk dat Schauvliege helemaal niet naar de commissie zou komen.

De minister kwam maandag onder vuur te liggen omwille van een omstreden speech bij het Algemeen Boerensyndicaat. De partijtop beslist in de loop van dinsdagnamiddag of ze kan aanblijven als minister en in mei de Oost-Vlaamse lijst kan trekken.

Binnen haar partij laat alvast nog niet iedereen haar vallen. “Ze is iemand die zich altijd ingezet heeft voor de partij”, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne aan De Standaard. Over eventuele opvolgers wil hij zich niet uitlaten: “Dat is niet aan de orde.”