TIPS. Dromen van het strand en Tinder op je T-shirt

Een parfum voor zowel je lichaam als je haar in een recycleerbare flacon? Daarvoor moet je bij de nieuwste creatie van cosmeticamerk Yves Rocher zijn. Honderd procent natuurlijke alcohol wordt feilloos gecombineerd met bourbonvanille, amandel of steranijs. De geparfumeerde spray , die daarnaast ook nog eens veganistisch is, hydrateert de huid en laat je 24 uur geuren naar al het moois dat de natuur biedt. Prijs: 6,95 euro voor 100 ml. Meer info: www.yves-rocher.be

Groenten en fruit van het platteland

Tinder op je T-shirt

Met een gloednieuwe overdekte marktplaats bevestigen de ondernemers achter ‘The Barn’ dat Belgische, biologische producten ook door het grote publiek gesmaakt worden. Met een totale winkeloppervlakte van maar liefst 450 vierkante meter wil ‘The Barn’ voornamelijk lokale landbouwers ondersteunen en een hele resem biologische producten aanbieden tegen een betaalbare prijs. Van radijzen tot gele paprika’s en zelfs chocolade. The Barn opent op 22 februari in Sint-Gillis. thebarn.bio

Valentijn staat voor de deur en misschien heb je op 14 februari wel een date via Tinder gepland. Het Spaanse merk Stradivarius brengt met een reeks T-shirts een ode aan de datingapp, die je ineens ook kunt aandoen als je een vleugje humor aan het afspraakje wilt toevoegen. Breng je vlam aan het lachen met quotes zoals “Swipe Right”, “You Look Taller on Tinder” en “Love me Tinder”. Kostprijs: vanaf 12,99 euro. Meer info: www.stradivarius.com