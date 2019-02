Speelb(r)abbel gaat van start

Sint-Truiden - 7 februari is het zo ver. Dan start KOALA Sint-Truiden met Speelb®abbel. Een spel- en ontmoetingsruimte voor jonge kinderen en hun opvoeders.

Zoals de naam al doet vermoeden, maken we iedere donderdagvoormiddag tijd voor ‘spelen en babbelen’. In een ongedwongen sfeer, boven een kop dampende koffie of thee kunnen ouders verhalen met elkaar delen, ervaringen en tips uitwisselen, maar vooral even tot rust komen en een fijne tijd doorbrengen samen met hun kind. Kinderen kunnen kennismaken met leeftijdsgenootjes, gebruikmaken van het gevarieerde spelaanbod en genieten van qualitytime met hun ouder(s).

Met Speelb(r)abbel spelen we in op verschillende noden van kinderen en hun ouders. Maar vooral het sociaal contact tussen zowel ouders als kinderen onderling stellen we voorop. We zetten bewust in op taalstimulering van de kinderen. Daarnaast krijgen anderstalige ouders de kans om hun Nederlands te oefenen;

Hoe het juist werkt? Kinderen (tussen – 9 maanden en 3 jaar) kunnen samen met een opvoeder tussen 9u en 12u binnenspringen. Twee vaste brugfiguren zullen de bezoekers verwelkomen, samen met een pedagogisch/agogisch medewerker. Speelb®abbel is volledig gratis en inschrijven vooraf is niet nodig. Kom binnen en kies een plekje: bij de andere ouders of liever op de speelmat bij je kind. Alles kan, ont-moet.

Op 7 februari trappen we af met een heus pannenkoekenfeest. Vanaf 10 uur is iedereen welkom in het Klokhuis voor een gratis pannenkoek!