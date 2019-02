Bom wellicht te vroeg afgegaan bij plofkraak in Bree: “Dit had veel erger kunnen aflopen”

Bree -

De politiediensten zijn nog volop bezig met het onderzoek naar de plofkraak op het Argenta-kantoor in Bree. De daders, die volgens getuigenissen met zijn drieën waren, worden nog opgespoord. De speurders gaan er vanuit dat ze halsoverkop zijn moeten vertrekken omdat hun bom sneller dan verwacht explodeerde. Een geluk bij een ongeluk, want tijdens het onderzoek werden nog actieve springstoffen in de opgeblazen geldautomaat aangetroffen. Was alles gelijktijdig ontploft, had de schade en impact nog veel groter kunnen zijn.