10 jaar geleden moest de wereld afscheid nemen van wielrenner Frederiek Nolf: “Zo’n dag beleef je in een waas”

5 februari 2009, precies tien jaar geleden, werd de wielerwereld wakker met het bericht dat de 21-jarige renner Frederiek Nolf in zijn slaap was overleden door hartfalen.

Het nieuws sloeg in als een bom. Nolf was een goedlachse jonge man die het met iedereen kon vinden. Hij was pas aan zijn tweede jaar als prof begonnen en gold als een allround renner met een liefde voor het eendagswerk en de kasseiklassiekers.

Topsport Vlaanderen - Mercator reed die bewuste week de Ronde van Qatar. Op 5 februari sloeg het noodlot in de ploeg echter toe. Frederiek Nolf werd ’s ochtend niet wakker toen sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx de renners ging wekken. “Ik ging die morgen de renners wekken, wat ongebruikelijk is, maar door omstandigheden moest dat die morgen wel. Ik voelde zijn lichaamstemperatuur en kwam tot de constatatie dat Frederiek overleden was.” Zijn toenmalige kamergenoot, wijlen Kristof Goddaert, had niks gemerkt. Goddaert overleed 5 jaar later, op 18 februari, na een trainingsongeluk.

Het nieuws sloeg de wielerwereld met verstomming. De rit werd geneutraliseerd, en het nieuws werd verteld aan de rest van de ploeg die aan het koersen was in de Ster van Bessèges. “Zo’n dag beleef je in een grote waas”, herinnert Heynderickx zich. “Als je de leiding hebt over zo’n groep probeer je alles een beetje van je af te houden en zo veel mogelijk samen te zitten.” De ploeg verliet Qatar en de wedstrijd in Bessèges. “We kregen van het hotel een aparte ruimte waar we met de renners en de staf gingen samenzitten om erover te kunnen praten. Dat vonden we erg belangrijk.”

10 jaar later denkt Heynderickx nog veel aan wat er toen gebeurde. “Hoe dichter 5 februari komt, hoe meer ik eraan moet denken. Die dag zal me altijd blijven, het is alsof het vorige week gebeurde. Vanmorgen heb ik ook met de ouders van Frederiek gebeld. Men zegt vaak dat pijn slijt, maar voor hen blijft het erg moeilijk. Het is een wonde die elk jaar opnieuw opengaat.”