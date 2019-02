Een uurtje per dag online of volledige mediavrijheid: media-opvoeding anno 2019

Ouders willen graag weten wat hun kinderen online en op hun smartphone uitspoken. Dat blijkt uit een Nederlandse studie die dinsdag verscheen naar aanleiding van de internationale Safer Internet Day. Ruim 80 procent van de ouders controleert wat zoon- of dochterlief online doet en neemt voorzorgsmaatregelen. De helft checkt zelfs de smartphone van hun kind. Ook in België werd er in het onderzoeksrapport Apestaartjaren 2018 aandacht besteed aan het mediagebruik van kinderen en hoe ouders daarmee omgaan. Bij ongeveer de helft van de kinderen (46%) gelden er thuis regels over het mediagebruik.