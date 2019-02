Mathieu van der Poel en Wout van Aert kruisen in Maldegem voor het laatst de degens in het veld

De Parkcross van woensdag in Maldegem verwelkomt kersvers wereldkampioen Mathieu van der Poel. Ook Wout van Aert komt er aan de start. Die doet dat voor het eerst en voor het laatst in zijn merkentrui van Cibel-Cebon. Na de Parkcross begint voor Van Aert de voorbereiding op het komende wegseizoen. Ook Toon Aerts zakt af naar het Sint-Annapark, wat er zo voor zorgt dat het WK-podium van de partij is.

Ook de zilveren medaille bij de beloften, Eli Iserbyt, komt om 15u00 aan de start bij de elite, net als Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck.

Wout van Aert hangt de veldritfiets na Maldegem voor dit seizoen aan de haak. Hij vertrekt daarna op vakantie om zich op 11 februari te vervoegen bij de Jumbo-Vismaploeg. Zijn eerste wegkoers wordt de Omloop Het Nieuwsblad, op 2 maart.

Mathieu van der Poel blijft nog een tijdje langer actief in het veld, met deelnames in Lille, Hoogstraten, Middelkerke en Hulst. De kersverse wereldkampioen veldrijden begint zijn wegseizoen in Nokere Koerse, op woensdag 20 maart.

Vorig jaar ging de zege in Maldegem naar Laurens Sweeck. Hij haalde het toen voor de Nederlander David van der Poel en Tim Merlier. Mathieu van der Poel won in 2017, Wout van Aert slaagde er nog niet in de Parkcross te winnen.

Bij de vrouwen topt kersvers wereldkampioene Sanne Cant de affiche. Vorig jaar was de zege bij de vrouwen weggelegd voor de Nederlandse Marianne Vos. Zij haalde het afgescheiden voor haar landgenote Annemarie Worst. Laura Verdonschot vervolledigde het podium.