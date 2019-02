Excelsior Moeskroen strikt Servische linksachter

Luingne / Mouscron / Moeskroen / Dottignies / Dottenijs / Herseaux - Excel Moeskroen heeft de transfervrije linksachter Nemanja Antonov aangetrokken. De 23-jarige Serviër zette zijn handtekening onder een contract tot juni 2021. Dat heeft de Henegouwse club dinsdag bekendgemaakt.

Antonov maakte in 2013 zijn profdebuut voor OFK Beograd. Twee jaar later trok hij naar het Zwitserse Grasshopper Zürich, dat hem in 2017-18 uitleende aan Partizan Belgrado. Bij Grasshopper Zürich mocht hij op 10 januari transfervrij vertrekken.

In 2015 behoorde Antonov tot de Servische U20-ploeg die zich op het WK in Nieuw-Zeeland tot wereldkampioen kroonde.

Excel Moeskroen staat na 24 speeldagen met 26 punten op de elfde plaats in de Jupiler Pro League.