Nog geen eindvonnis voor zoon van Danny Vanhamel voor verkeersagressie

Hasselt / Lummen / Zonhoven - De zoon van Danny Vanhamel, ontvoerder van Antony De Clerck, heeft dinsdag van de Hasseltse correctionele rechtbank nog geen eindvonnis gekregen in een proces over verkeersagressie. De man uit Zonhoven zat als passagier in de wagen van zijn moeder, waar een kameraad achter het stuur zat. Wesley had een rijverbod lopen. Zoon Vanhamel was naar eigen zeggen alleen tussenbeide gekomen, toen de kameraad, die met de wagen reed, slaags raakte met het slachtoffer. De rechtbank wil het slachtoffer en nog een getuige horen.

Wesley vertelde de rechter dat hij, nu hij dertig jaar oud is, komaf heeft gemaakt met zijn jeugdzonden. “De laatste jaren ben ik niet meer met het gerecht in aanraking gekomen, “ aldus Wesley. De strafrechter confronteerde hem fijntjes met zijn 25 veroordelingen door de politierechtbank, onder meer in november 2017. “Die boetes betaal ik allemaal netjes af, “ zei Wesley. “Vroeger nam ik het altijd op voor mijn kameraden, maar hier ben ik eerlijk. Ik wilde er alleen tussen gaan, “ voegde hij eraan toe. De openbare aanklager meende dat het opzettelijk uitdelen van slagen bewezen was. Voor Wesley en de medebeklaagde werd een celstraf van elk zes maanden en een boete gevraagd.

De feiten gebeurden op 1 april 2016, toen Vanhamel en zijn maat het voertuig van het slachtoffer inhaalden. De voorbijgestoken persoon flikkerde met zijn lichten. De twee wagens kwamen tot stilstand en de bestuurders stapten uit, waarna ze op de vuist gingen. De rechtbank beval dinsdag de persoonlijke verschijning van Wesley en diens kameraad. Vanhamel was de vorige zitting wel aanwezig. De rechtbank wil op de zitting ook het slachtoffer en een getuige horen.

De debatten worden op 9 april heropend.