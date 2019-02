Restaurantgangers schrokken zich donderdag een bult toen er plots in het hele fastfoodrestaurant porno was te zien en te horen. Ook de personeelsleden van Popeyes wisten niet wat er gebeurde toen de digitale schermen geen hamburgers, maar seks lieten zien. De manager van de keten in Santiago besloot al snel om alle schermen uit te zetten. Volgens de woordvoerder zou een klant het systeem gehackt hebben.