Twitter leeft zich uit met de laatste blunder van Schauvliege: “Komt er na betonstop ook een complotstop?”

Joke Schauvliege is niet alleen in de nationale politiek kop van jut door haar leugen over de staatsveiligheid, ook op Twitter wordt er duchtig gelachen met de minister. CD&V beraadt zich nog over de toekomst van Schauvliege, maar het internet heeft alvast besloten: Schauvliege is vanaf heden minister van Omgeving, Natuur, Landbouw en Samenzweringen.

De mededeling dat ze wist wie er achter de klimaatmarsen zat “want Staatsveiligheid heeft me dat bevestigd”, is Joke Schauvliege zuur opgebroken. Vandaag was het kwestie van de brokken te lijmen: Schauvliege bood haar excuses aan en stelde duidelijk dat ze niets van onze veiligheidsdiensten had vernomen.

Ik heb mijn speech herbekeken en heb mij in het vuur van mijn betoog inderdaad te fors en fout uitgedrukt over de staatsveiligheid. Excuses aan wie daar aanstoot aan neemt. — Joke Schauvliege (@JokeSchauvliege) February 4, 2019

Voor heel wat twitteraars kwamen die excuses echter al te laat, en Schauvliege moet het de laatste uren nog veel meer dan gewoonlijk ontgelden op het internet.

Geïnspireerd door de woorden van de minister, ontwierp iemand zelfs de ‘ontken-het-later-generator’, waarmee je met enkele klikjes een beschuldiging instuurt zoals die van Schauvliege, zodat je die later ook weer kan ontkennen.

De reactie van je ouders wanneer je zegt dat je deelneemt aan Temptation Island. pic.twitter.com/qhE0MDUo3J — Saïd Bataray (@SaidBataray) February 5, 2019

Minister Joke Schauvliege ziet complot in klimaatbetogingen: "Ik weet wie erachter zit." Wij al lang, Joke! #schauvliege pic.twitter.com/IATnPaTXCx — Sammy Soetaert (@sammy7000) February 4, 2019

CD&V: 'We zijn de partij van het redelijke midden. Respect, fatsoen en gezond verstand.'



Joke Schauvliege van zodra ze een microfoon voor haar neus heeft: pic.twitter.com/ckpLAJHOOy — Thomas Smolders (@Ljosmyndun) February 5, 2019

Na de betonstop komt er nu ook een complotstop tegen 2040? #dtv #Schauvliege — Werner (@WeDeWa) February 5, 2019

Alle #bosbrossers komende donderdag: "Ik was niet op school, maar ik heb niet het gevoel dat ik gespijbeld heb"#schauvliege — Karel De Weerdt (@kareldeweerdt) February 5, 2019

Anuna De Wever was twee toen ze zag hoe Joke Schauvliege en de Boerenbond tekeer ging tegen haar favoriete kindertelevisiepersonage Vera Dua. Die dag zwoer Anuna een eed: "ooit neem ik wraak voor jou, lieve Vera!"



Die ecofascistische kleuters toch. Zo haatdragend.#Schauvliege — Aaron Hamerlynck (@AHamerlynck) February 4, 2019

Minister Schauvliege ziet ze vliegen, deel 3 pic.twitter.com/aCgvStdtsW — Saïd Bataray (@SaidBataray) February 4, 2019